На севере Бурятии волонтёры очистят побережье Байкала

16 августа в Бурятии, в посёлке Нижнеангарск пройдёт экологическая акция «360 минут ради Байкала». Она начнётся в 10:00, сбор возле Красного памятника. Участвовать в уборке могут все желающие.Цель волонтёрского проекта «360» ― защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. История проекта началась в 2011 году, когда 100 корпоративных волонтёров вышли на берег Байкала и очистили его от мусора. За 13 лет существования проекта к движению присоединились тысячи волонтёров, сотни организаций, десятки муниципалитетов. Сегодня, кроме ежегодных масштабных уборок, волонтёры «360» строят экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям.- Северо-Байкальский район с 2012 года участвует в данной акции. С каждым годом принять участие в акции и привести в порядок побережье озера Байкал становится все больше желающих, - сообщает отдел молодёжи и спорта администрации района.