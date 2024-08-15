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На севере Бурятии волонтёры очистят побережье Байкала

На севере Бурятии волонтёры очистят побережье Байкала
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акцию проведут 16 августа в райцентре Северо-Байкальского района

16 августа в Бурятии, в посёлке Нижнеангарск пройдёт экологическая акция «360 минут ради Байкала». Она начнётся в 10:00, сбор возле Красного памятника. Участвовать в уборке могут все желающие.

Цель волонтёрского проекта «360» ― защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. История проекта началась в 2011 году, когда 100 корпоративных волонтёров вышли на берег Байкала и очистили его от мусора. За 13 лет существования проекта к движению присоединились тысячи волонтёров, сотни организаций, десятки муниципалитетов. Сегодня, кроме ежегодных масштабных уборок, волонтёры «360» строят экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям.

- Северо-Байкальский район с 2012 года участвует в данной акции. С каждым годом принять участие в акции и привести в порядок побережье озера Байкал становится все больше желающих, - сообщает отдел молодёжи и спорта администрации района.

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Бурятия Северо-Байкальский район акция уборка мусора Байкал

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