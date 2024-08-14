В райцентре Бурятии продолжается благоустройство сквера отдыха

Очередной этап проведут и в следующем году
В Бурятии, в селе Курумкан завершилось очередное благоустройство сквера отдыха на улице Ленина в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году была уложена тротуарная плитка между сценой и амфитеатром.
Как сообщили в администрации района, сквер начали благоустраивать с 2021 года. Тогда провели земляные работы, установили ограждение и освещение. В 2022 году проложили тротуарную дорожку, установили детское оборудование, скамейки, построили сцену и амфитеатр.
Благодаря активному участию местных жителей в голосовании, которое в этом году состоялось с 15 марта по 30 апреля, территорию продолжат благоустраивать в следующем году. Планируется создать зоны отдыха для взрослых и молодёжи, зону коворкинга и провести озеленение.
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