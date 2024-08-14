В Улан-Удэ разыграют футбольный кубок мамочек

21 августа в столице Бурятии состоится фестиваль «Кубок футбольных мам». Необычное спортивное мероприятие пройдёт на стадионе «Юность».В рамках фестиваля пройдёт турнир по футболу для мам, состоятся футбольные конкурсы для болельщиков. Игры проведут по упрощённым правилам мини-футбола 5х5. Начало в 10:00.Заявки принимаются до 18 августа. Принять участие в турнире могут только мамы, сообщает федерация футбола РБ.