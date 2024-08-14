В Улан-Удэ разыграют футбольный кубок мамочек

Подобный фестиваль проведут в городе впервые
21 августа в столице Бурятии состоится фестиваль «Кубок футбольных мам». Необычное спортивное мероприятие пройдёт на стадионе «Юность».
В рамках фестиваля пройдёт турнир по футболу для мам, состоятся футбольные конкурсы для болельщиков. Игры проведут по упрощённым правилам мини-футбола 5х5. Начало в 10:00.
Заявки принимаются до 18 августа. Принять участие в турнире могут только мамы, сообщает федерация футбола РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Подобный фестиваль проведут в городе впервые
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