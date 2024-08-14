В Забайкалье появится центр современного искусства России и Китая

Российско-китайский центр современного искусства и креативных индустрий создадут в Чите и посёлке Агинском к 2025 году. Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на официальный сайт краевых грантовых конкурсов.В центре проведут междисциплинарное исследование по состоянию и перспективам развития креативных индустрий и творчества в Забайкалье, разработают инструкцию для мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества по продвижению своих изделий. Организаторы планируют обучать молодых художников дизайну на голограммах, искусству с помощью беспилотников, анимации и медиадизайну, на семинары будут приглашать экспертов из Китая.Итогом этой работы станут международная выставка «Искусство, культура трансграничья: интеграция, сотрудничество, развитие», выставка молодых художников Китая и России. Организаторы планируют создать в регионе международный конкурс дизайнеров, предпринимателей креативных индустрий и экономики.Участвовать в проекте смогут бизнесмены из сферы искусства и студенты этого же направления. Центр организует забайкальское отделение «Общество российско-китайской дружбы». Общая стоимость проекта составила около 1,7 миллиона рублей, всю сумму авторы проекта получат по гранту губернатора Забайкалья.