В Бурятии студенты-волонтёры спасли котят

13 августа в Бурятии волонтёры всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли участие в благоустройстве Иволгинского дацана.Одним из основных видов работ стала покраска фасада. Волонтёры приложили все усилия, чтобы сделать здание ещё более ухоженным. Это не только улучшило внешний вид дацана, но и способствовало сохранению его исторического облика.Однако на этом добрые дела не закончились. В ходе своей работы волонтёры заметили котят, которые оказались в затруднительной ситуации — они забрались на дерево и не могли спуститься самостоятельно. Не раздумывая, волонтёры пришли на помощь и спасли котят.- Этот случай ещё раз показывает, что волонтёрство это не просто помощь другим, но и возможность делать мир лучше, - заявили в комитете по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.