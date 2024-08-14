14 августа

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В Бурятии студенты-волонтёры спасли котят

В Бурятии студенты-волонтёры спасли котят
Общество,  Фото:комитет по социальной и молодёжной политике
Добровольцы приняли участие в благоустройстве дацана

13 августа в Бурятии волонтёры всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли участие в благоустройстве Иволгинского дацана.

Одним из основных видов работ стала покраска фасада. Волонтёры приложили все усилия, чтобы сделать здание ещё более ухоженным. Это не только улучшило внешний вид дацана, но и способствовало сохранению его исторического облика.

Однако на этом добрые дела не закончились. В ходе своей работы волонтёры заметили котят, которые оказались в затруднительной ситуации — они забрались на дерево и не могли спуститься самостоятельно. Не раздумывая, волонтёры пришли на помощь и спасли котят.

- Этот случай ещё раз показывает, что волонтёрство это не просто помощь другим, но и возможность делать мир лучше, - заявили в комитете по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.
Бурятия благоустройство вузы студенты волонтеры

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