Бурятия присоединится к книжному онлайн-марафону

Всероссийский книжный онлайн-марафон «Читающий август» проходит с 1 по 20 августа в рамках фестивального движения «Книжные маяки России». В ежедневных эфирах и книжных мероприятиях принимают участие все регионы страны. 14 августа к марафону присоединится Улан-Удэ.Год назад столицу Бурятии посетило фестивальное движение «Книжные маяки России». Поезд, отправившийся из Санкт-Петербурга, проезжал через 14 городов России, а 14 августа книжный поезд останавливался в Улан-Удэ – город тогда посетили известные писатели, поэты, книгоиздатели, литературные критики.В этом году в рамках фестиваля «Книжный маяк» проходит акция «Читающий август», которая охватывает ещё больше городов. Вещание из Улан-Удэ начнётся 14 августа в 18:00 по местному времени. Рассказывать о новостях книжной жизни Бурятии и планах на будущее будут министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, директор национальной библиотеки Аюна Дашанимаева, писатель, автор книг о Чингисхане Алексей Гатапов, известный экскурсовод, краевед и дочь бурятского поэта Дамбы Жалсараева (автора гимна Бурятии) Рада Жалсараева, директор издательства «Номад» Октябрина Дамдинжапова, писательница Татьяна Григорьева.- «Читающий август» призван привлечь большое количество жителей российских регионов и русскоязычных пользователей интернета к русской литературе и чтению в период отпусков, - сообщает национальная библиотека РБ.