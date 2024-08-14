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Отдыхавшие в Бурятии дети из ДНР дома учат сверстников ёхору

Отдыхавшие в Бурятии дети из ДНР дома учат сверстников ёхору
Общество,  Фото:скриншот с видео организаторов

С танцем они познакомились на Байкале

Ребята из Старобешевского округа Донецкой народной республики (ДНР), которые отдыхали во вторую смену лагеря «Юность» на бурятском побережье Байкала, проводят мастер-класс по ёхору у себя дома. Об этом сообщил телеграм-канал Танковая бригада.

«Ёхор - это не просто бурятский народный хороводный танец, сопровождаемый пением. Это символ дружбы, мира и согласия, который объединяет людей и дарит невероятные эмоции», - сообщили авторы канала.

Он опубликовали видео из Старобешевского округа.

«Пусть ёхор объединит нас всех и принесёт мир, радость и гармонию!» - призвали авторы поста.

Как сообщал «Байкал-Daily», в «Юности» у посёлка Максимиха отдохнули 49 ребят из ДНР. Ещё 50 подростков провели июль и начало августа в Энхалуке.

ДНР Байкал ёхор дети подростки Донбасс Старобешевский округ

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