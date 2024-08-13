В Бурятии ветеран лесного хозяйства отметила 90-летний юбилей

Мария Михайловна посвятила 40 лет лесному хозяйству
11 августа 90-летний юбилей отметила ветеран лесного хозяйства Мария Михайловна Голощапова. Об этом сообщается на странице Забайкальской базы авиационной охраны лесов в соцсети.
Мария Михайловна посвятила 40 лет лесному хозяйству, трудясь на Улан-Удэнском авиаотделении.
Вчера сотрудники Авиалесоохраны Бурятии приехали в гости к ветерану, чтобы поздравить с праздником. Мария Михайловна всегда с теплотой встречает специалистов, называя их своей второй семьёй.
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