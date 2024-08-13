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В Бурятии проверят информацию о свалке из коровьих останков

В Бурятии проверят информацию о свалке из коровьих останков
Общество,  Фото:опубликовано ОНФ
Прокуратура направила поручения в управление ветеринарии республики, Бурприроднадзор и администрацию Тарбагатайского района

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с информацией о свалке биологических отходов рядом с горой Спящий лев в Тарбагатайском районе.

- Прокуратурой направлены поручения в управление ветеринарии Республики Бурятия, Бурприроднадзор, администрацию Тарбагатайского района для принятия мер в рамках компетенции, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Ситуация находится под контролем прокуратуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», у подножия горы Спящий лев обнаружили свалку из коровьих останков. Там свалены мусор, содранные шкуры, рога и копыта крупного рогатого скота. Видео очевидца опубликовало региональное отделение Народного фронта.
свалка природоохранная прокуратура

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