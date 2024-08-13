Росгвардейцы обеспечивают безопасность II Международного буддийского форума

В Бурятии сотрудники Росгвардии и МВД обеспечивают безопасность II Международного буддийского форума-2024, который проходит с 12-14 августа в Улан-Удэ.
Взрывотехники ОМОН Росгвардии ежедневно перед началом мероприятий проводят профилактические осмотры площадок, на которых проходит форум.
- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками территориального МВД обеспечивают меры по охране общественного порядка и общественной безопасности. Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны в этот день максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.
II Международный буддийский форум-2024 проводится в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито Хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространён буддизм. В Улан-Удэ приехали делегации из 15 стран, в том числе – из Японии, стран Запада, а также Лаоса, Камбоджи, Бутана, Вьетнама, Непала, Шри-Ланки и других.
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