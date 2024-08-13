В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали очистить место незаконной рубки

8 августа Баунтовский районный суд удовлетворил иск районного прокурора к местному жителю, который незаконно рубил деревья. «Чёрного лесоруба» обязали очистить место незаконной порубки от порубочных остатков в течение одного месяца после окончания пожароопасного периода.Решением суда предусмотрено, что в случае неисполнения этой обязанности ответчиком в установленный срок судебные приставы взыщут с него в пользу республиканского агентства лесного хозяйства стоимость работ по уборке территории - свыше 70 тысяч рублей.Ранее, в июне 2024 года, в отношении жителя района судом было рассмотрено уголовное дело. За незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере 65-летний мужчина осуждён к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 2 года.Также с фигуранта взыскан ущерб, причинённый преступлением – свыше 50 тысяч рублей, в пользу бюджета РФ, сообщили в суде.