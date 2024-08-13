В Бурятии клещи покусали 3,7 тысяч человек

По последним данным, за медицинской помощью по поводу укусов клещами в Бурятии обратились 3772 человека. Показатель обращаемости составил 401,4 на 100 тысяч населения. Укусы зафиксированы во всех районах республики и Улан-Удэ. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, в республике привито более 98 тысяч человек, в том числе более 51 тысячи детей.В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику центральной районной больницы; в Улан-Удэ – в приёмное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а.Сдать клеща на исследование на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (8 (3012) 41-02-66, рабочие дни, воскресенье);- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (8 (3012) 41-67-23, 41-67-05, рабочие дни, суббота).