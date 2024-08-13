В аэропорту Новосибирска отменили ночной рейс в Улан-Удэ

Прокуратура начала проверку

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с отменой и задержками авиарейсов в аэропорту Толмачёво города Новосибирска.

13 августа в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени Александра Покрышкина объявлена отмена и задержка рейсов авиакомпании S7 Airlines в город Кемерово и из городов Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ.

По данным «Байкал-Daily» , отменён рейс S75253/5254 Новосибирск – Улан-Удэ - Новосибирск, который должен был прилететь в столицу Бурятии в 4:05 утра и вылететь обратно в 4:55. Следующий за ним самолёт рейсом S75255 приземлился в Улан-Удэ в 06:03.

«Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг и безопасности полётов», - сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На онлайн-табло улан-удэнского аэропорта «Байкал» вечерний рейс из столицы Сибири S75251 пока значится с пометкой «по расписанию».

В авиакомпании о причинах отмены рейсов ничего не сообщают.