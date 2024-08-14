14 августа

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Иркутская область примет всероссийские соревнования по велоспорту

Иркутская область примет всероссийские соревнования по велоспорту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Шелехове посоревнуются в многодневных гонках на шоссе

В Шелехове с 21 по 24 августа пройдут всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе в дисциплине «многодневная гонка». Ожидается, что в стартах примут участие около 120 спортсменов из Новосибирской области, республик Бурятия и Хакасия, Красноярского, Забайкальского, Хабаровского краёв и европейской части страны.

Всероссийская многодневная гонка памяти Олега Звягинцева – традиционная, она пройдёт в Шелехове в 42 раз, соревнования не прерывались даже во время пандемии коронавируса. За медали будут бороться мужчины и женщины, юноши и девушки 15-16 лет.

Всероссийские соревнования откроются 21 августа в 11:00 гонкой-прологом на 2 км по Центральному проспекту Шелехова. 22 августа в 11:00 стартует индивидуальная гонка на 25 км по Введенскому шоссе. 23 августа в 11:00 начнётся групповая гонка на 50 км, маршрут которой пройдёт по улице Кольцевой. 24 августа в 11:00 состоится групповая гонка на 50 км по улице Кольцевой, в 15:00 – награждение победителей и призёров.

Итоги подведут в личном и командном зачётах. Велогонщики, занявшие первое, второе и третье места, будут отмечены медалями и грамотами. Сильнейшим командам вручат кубки и дипломы, сообщает министерство спорта Иркутской области.

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Иркутская область велоспорт спорт

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