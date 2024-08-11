12 августа

11 августа

Популярное

Новый клип Татьяны Артистки завоёвывает сердца жителей Бурятии

Новый клип Татьяны Артистки завоёвывает сердца жителей Бурятии
Общество,  Фото:кадр из клипа
Песня называется «Шибко браво»

Бурятская юмористка Татьяна Нежельская, известная под псевдонимом Артистка, выпустила клип на свою вторую песню. Она называется «Шибко браво». Премьера состоялась накануне, 8 августа.

Авторы слов – Андрей Соболев и сама Татьяна, композитор и аранжировщик – Фёдор Сажин. В съёмках также снималась участница экстремальном шоу телеканала СТС «Полный блэкаут» (16+) Наталья Паршенкова, с которой в 2021 году Татьяна выиграла 250 тысяч рублей. Наталья исполнила роль подруги-охотницы.

В клипе рассказывается история влюблённой девушки, которая собрала подруг и поделилась с ними своими эмоциями. Чтобы выслушать подругу, они бросили свои дела и прибежали к ней. За накрытым столом Татьяна под баян поведала им свою историю любви.



Заводная песня уже завоевала сердца многих пользователей Сети. Свои впечатления люди охотно высказывают в комментариях: «Шибко браво! Весело, круто, задорно», «Таня, вы молодец! Верный курс взяли в творчестве», «Что не клип, то целое кино. Круто», «Песня и клип отличные! Всей команде аплодисменты!», «Ой, шибко браво!!! Молодцы вся команда! Танюшка, ждём от тебя новых хитов», «Отличное исполнение! Клип задорный и душевный!».

Предыдущий клип на кавер песни «Малым мала» тоже многим понравился. На цифровых площадках он появился в мае. Песню в исполнении Татьяны Артистки люди с удовольствием включают на праздниках, танцуя под неё. 
клип артисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии новобранцы-пограничники приняли военную присягу
В Бурятии новобранцы-пограничники приняли военную присягу
Общество, 11.08.2024
Перед этим они прошли двухмесячный курс подготовки

В Бурятии в детсадах планируют организовать дежурные группы в вечернее время
В Бурятии в детсадах планируют организовать дежурные группы в вечернее время
Общество, 11.08.2024
С 1 сентября в школах, ссузах республики начнут преподавать предмет «Семьеведение»
В Улан-Удэ проводят рейды по электросамокатам
В Улан-Удэ проводят рейды по электросамокатам
Общество, 11.08.2024
Комиссия инспектировала наиболее популярные места отдыха горожан, где чаще всего арендуют электросамокаты
Клещи покусали 3700 человек в Бурятии
Клещи покусали 3700 человек в Бурятии
Общество, 11.08.2024
Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита
«Ямы в полколеса» беспокоят жителей райцентра в Бурятии
«Ямы в полколеса» беспокоят жителей райцентра в Бурятии
Общество, 11.08.2024
Местные власти «активно ищут альтернативные пути решения проблемы»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^