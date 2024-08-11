Новый клип Татьяны Артистки завоёвывает сердца жителей Бурятии

Бурятская юмористка Татьяна Нежельская, известная под псевдонимом Артистка, выпустила клип на свою вторую песню. Она называется «Шибко браво». Премьера состоялась накануне, 8 августа.
Авторы слов – Андрей Соболев и сама Татьяна, композитор и аранжировщик – Фёдор Сажин. В съёмках также снималась участница экстремальном шоу телеканала СТС «Полный блэкаут» (16+) Наталья Паршенкова, с которой в 2021 году Татьяна выиграла 250 тысяч рублей. Наталья исполнила роль подруги-охотницы.
В клипе рассказывается история влюблённой девушки, которая собрала подруг и поделилась с ними своими эмоциями. Чтобы выслушать подругу, они бросили свои дела и прибежали к ней. За накрытым столом Татьяна под баян поведала им свою историю любви.
Заводная песня уже завоевала сердца многих пользователей Сети. Свои впечатления люди охотно высказывают в комментариях: «Шибко браво! Весело, круто, задорно», «Таня, вы молодец! Верный курс взяли в творчестве», «Что не клип, то целое кино. Круто», «Песня и клип отличные! Всей команде аплодисменты!», «Ой, шибко браво!!! Молодцы вся команда! Танюшка, ждём от тебя новых хитов», «Отличное исполнение! Клип задорный и душевный!».
Предыдущий клип на кавер песни «Малым мала» тоже многим понравился. На цифровых площадках он появился в мае. Песню в исполнении Татьяны Артистки люди с удовольствием включают на праздниках, танцуя под неё.