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В Бурятии сегодня воздух прогреется до +34

В Бурятии сегодня воздух прогреется до +34
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ без осадков

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность. Утром местами туманы. Днём по юго-западу и Прибайкалью местами грозы, кратковременные дожди.

Ветер переменный 6-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +29 +34, местами по юго-западу и Прибайкалью +22 +27.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Днём ожидается +32 +34.
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