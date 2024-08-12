В Бурятии сегодня воздух прогреется до +34

В Улан-Удэ без осадков
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность. Утром местами туманы. Днём по юго-западу и Прибайкалью местами грозы, кратковременные дожди.
Ветер переменный 6-12 м/с, при грозах порывистый. Температура днём +29 +34, местами по юго-западу и Прибайкалью +22 +27.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Днём ожидается +32 +34.
В Улан-Удэ без осадков
Песня называется «Шибко браво»
Перед этим они прошли двухмесячный курс подготовки
Косолапый не пропускал группу
Сожгли более 300 кг биологических отходов
На это ушло почти два дня
С 1 сентября в школах, ссузах республики начнут преподавать предмет «Семьеведение»
Комиссия инспектировала наиболее популярные места отдыха горожан, где чаще всего арендуют электросамокаты
Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита
Местные власти «активно ищут альтернативные пути решения проблемы»
Её проведёт Евгений Минченко
Опытный самолёт проходит доводку
Мальчик получил ушибы и ссадины
Работы продолжатся и 11 августа