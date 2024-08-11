В Бурятии новобранцы-пограничники приняли военную присягу

В воскресенье, 11 августа, на плацу пограничного отдела в Кяхте около 60 новобранцев весеннего призыва произнесли присягу на верность России и воинскому долгу.— Пограничники всегда были первыми, на границе встречали любого врага — так было, так есть и так будет. Несите с честью этот священный долг. Также хочу обратиться к родителям, которые сегодня здесь, и сказать вам спасибо за то, что вы вырастили достойных сыновей. Гордитесь ими. На их плечи легла великая честь защищать Родину. И пусть у каждого в жизни, в службе все будет хорошо, — поздравил молодых военнослужащих и их родителей глава Бурятии Алексей Цыденов.Перед принятием присяги новобранцы прошли двухмесячный курс строевой, физической, огневой подготовки, изучили общевоинские уставы.— Для вас это только первый шаг к служению нашему Отечеству. Наша любимая Родина знает имена многих героев, отдавших свои жизни ради её свободы и процветания. Среди этих героев особое место занимают пограничники, беззаветно защищавшие нашу страну в годы Великой Отечественной войны, на Даманском, в Жаланашколе, Таджикистане, Афганистане, на Северном Кавказе и непосредственно на российско-украинском участке государственной границы в настоящее время. Любите нашу родину. Будьте достойны славной традиции пограничной службы, — сказал начальник пограничного управления ФСБ России по республике Бурятия, генерал-майору Евгений Труханов.Совсем скоро молодое пополнение уедет на заставы. Возможно, кто-то из тех, кто сегодня принёс присягу, изъявит желание связать свою дальнейшую жизнь со службой на границе уже на контрактной основе.