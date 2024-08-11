В Бурятии ректор ВСГУТУ лично обследовал дно Байкала с аквалангом

Там «всё чисто»

Игорь Сизов, ректор Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления, лично провёл обследование с аквалангом дна в районе пляжа лагеря «Ровесник» на берегу Байкала в районе Максимихи. Он сделал это по просьбе начальника университетского спортивно-оздоровительного учреждения Зинаиды Дамбаевой.

«Всё чисто!» – сообщил ректор 11 августа в своём телеграм-канале.





По его словам, глубина там увеличивается постепенно. В районе ограничительных буёв она составляет полтора метра.

На дне Байкала напротив «Ровесника», в отличие от пляжей Энхалука, где дно песчаное и напоминает наплывы песка в пустыне, наблюдается редкая растительность высотой до пяти см.

«По мере удаления от буёв в глубь Байкала на глубине трёх-четырёх метров растительность сплошная высотой 20-30 см», - отметил Сизов.

Там встречаются отдельные растения высотой до двух метров. Видимость в воде тоже не более двух метров.

«Вода тёплая», - оптимистично завершил свой пост ректор вуза.

По данным «Байкал-Daily», 4 октября 2024 года доктору технических наук, профессору Игорю Сизову исполнится 59 лет.





Справка:

История спортивно-оздоровительного лагеря «Ровесник» начиналась в 1965 году. Всё начиналось с двух палаток, которые поставили на берегу Байкала преподаватели кафедры физического воспитания. В пяти километрах от села Максимиха был открыт лагерь для студентов. В 1965 году за два сезона там отдохнули 35 человек. В 1968 году был построен спальный корпус на 30 мест, в 1970 году - на 96 мест. В том же 1970 году была построена столовая на 70 мест с летним павильоном на 200 мест.

Сейчас «Ровесник» за 7 сезонов принимает более 500 человек. Он является излюбленным местом отдыха студентов и сотрудников ВСГУТУ. Лагерь расположен в живописном месте на берегу самой южной бухты Баргузинского залива озера Байкал. Лагерь находится в 240 км от города Улан-Удэ и в семи км от посёлка Максимиха Баргузинского района. Это одно из красивейших мест на побережье озера.