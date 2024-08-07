Чемпионат по скоростному поеданию арбуза в Бурятии собрал 150 участников

Чемпионат по скоростному поеданию арбуза прошёл в Центральном парке села Хоринск, сообщает «Движение Первых | Хоринский район».Участниками стали более 150 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Они соревновались в двух возрастных категориях.По словам организаторов, «участники показывали фантастические результаты».Так, в категории от 5 до 10 лет победителем стал мальчик Айдар, которые съел кусочки арбуза за 21,07 сек. Среди участников в возрасте от 10 до 18 лет победил Алексей с результатом 35,71 сек.- Необычный, яркий и по-настоящему летний чемпионат! Надеемся, что теперь такие соревнования станут доброй традицией Хоринска,- поделились участники.Болельщики громко переживали за своих фаворитов. Победителям вручили сладкие подарки.