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Чемпионат по скоростному поеданию арбуза в Бурятии собрал 150 участников

Чемпионат по скоростному поеданию арбуза в Бурятии собрал 150 участников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Участвовали дети до 18 лет

Чемпионат по скоростному поеданию арбуза прошёл в Центральном парке села Хоринск, сообщает «Движение Первых | Хоринский район».

Участниками стали более 150 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Они соревновались в двух возрастных категориях.

По словам организаторов, «участники показывали фантастические результаты».

Так, в категории от 5 до 10 лет победителем стал мальчик Айдар, которые съел кусочки арбуза за 21,07 сек. Среди участников в возрасте от 10 до 18 лет победил Алексей с результатом 35,71 сек.

- Необычный, яркий и по-настоящему летний чемпионат! Надеемся, что теперь такие соревнования станут доброй традицией Хоринска,- поделились участники.

Болельщики громко переживали за своих фаворитов. Победителям вручили сладкие подарки.
арбузы

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