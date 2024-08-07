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На трассе в Бурятии образовался огромный транспортный затор

На трассе в Бурятии образовался огромный транспортный затор
Общество,  Фото:опубликовано в "Мухоршибирь-инфо.24/7"
Пробка возникла в Мухоршибирском районе

На участке федеральной трассы «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии образовалась огромная пробка. Транспортный затор возник на подъезде к объездной дороге через реку Сухара на 555 км трассы. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

К публикации приложили фотографию затора. На снимке видна длинная очередь из автомобилей, уходящая за горизонт.

По словам очевидцев, с одной стороны пробка тянется от села Мухоршибирь, с другой – от субургана на Тугнуйском хребте. Автомобили здесь двигаются в реверсивном режиме.

Отправляющихся в поездку призывают учитывать это обстоятельство и выезжать заранее.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее проезд через Сухару был закрыт из-за подтопления. Движение в реверсивном режиме открыли буквально только утром 7 августа
федеральная трасса автомобили

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