Известный российский тренер Вадим Визе: «В хороший футбол можно играть только раскрепощённым»



- Когда футболисты тренируются и играют, у них нет гаджетов. Каждый, кто выходит на футбольное поле, хочет быть одним из лучших, стремится победить. Детскую мечту стать футболистом того, кто полюбил футбол, гаджет «перебить» не может. Если же родители привели ребёнка в футбол и это мечта папы, то может победить гаджет. Кстати, благодаря гаджетам многие 7-8-летние футболисты знают наизусть составы ведущих российских команд, изучают «финты», которые они во дворе не увидят. Поэтому важно направлять эту активность в футбольное русло - вместе смотреть лучшие голы, финты, удивляться его познаниям в области футбола. До 12 лет лучше поощрять игру, восхищаться первыми умениями и не давить результатом.



К 14 годам ребята уже начинают примерять профессиональные спортивные цели. Это время, когда юные футболисты начинают получать удовольствие от нагрузок, требований, соблюдения режима и конкуренции. Причём с 14 до 17 лет это происходит естественным путём. Считаю современное поколение достаточно профессиональным и знающим свои цели и возможности. Слабым местом поколения, на которое я бы обратил внимание тренеров и родителей, является способность самостоятельно принимать решения. И это проблема. Истоки в том, что в погоне за победами взрослые играют футболистами словно на «джойстике» - все подсказывают, всё решают за него. Это атрофирует и волевую составляющую психики, и способность быстро мыслить на поле. Если футболист делает всё, что говорите вы - играть на высоком уровне он не сможет. Он с детства является исполнителем чужой воли. Например, если папа играл во дворе, он и подсказывает решения этого уровня.



- А каким командам нужен штатный психолог?



- Здесь я буду краток. Я сторонник спортивных психологов, вышедших из спорта и знающих на себе, каково это быть спортсменом. В целом хорошо, если тренер интересуется психологической подготовкой и уделяет ей внимание. Штатный психолог в ведущих академиях и спортшколах - уже реальность.



- Что дали вам пять лет работы в Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова?



- Работа в Академии «Спартак» – это колоссальный опыт психологической подготовки элитных юношеских футболистов, многие из которых сейчас играют в клубах РПЛ, первой и второй лигах. Некоторые из них в своих интервью отмечали важность психологической подготовки в академии. Не скрою, это приятно. Командные и индивидуальные занятия во время тренировочного и соревновательного периода позволили со временем создать программу психологической подготовки юных футболистов. Практическое воплощение программы – это её реализация на кубке РФС, соревнование выпускных годов ведущих футбольных академий в Сочи, где мы последовательно выигрывали золотые, бронзовые и серебряные медали. Думаю, какой-то процент психологической подготовки там есть.





Также на основе практического опыта я потом написал и реализовывал в Московской федерации футбола программу повышения квалификации тренеров по психологической подготовке, за что федерации отдельное спасибо. Кстати, эту программу проходили, в том числе, тренерские штабы ряда сборных юношеских России.



- Многие мальчишки сначала видят себя исключительно нападающими под 10 номером. Как объяснить, что стать звездой можно и на другой позиции?



- Очень много зависит от тренера и родителей. Почему все хотят быть нападающими? Правильно, все восхищаются голами, а дети хотят, чтобы их хвалили и восхищались. Паоло Мальдини с детства хотел быть защитником. Потому что папа Чезаре Мальдини был капитаном «Милана», защитником, и им все восхищались. Вот путь. Например, тренер с детства говорит: «Защитник – это хозяин нашей штрафной. Это хищник, который заманивает нападающего в ловушки, сам делает обманные движения и владеет искусством отбора. А отбор, ребята - это искусство! Подключение защитника в атаку всегда неожиданно, есть примеры защитников - бомбардиров».



Потом тренер показывает «приёмчики» отбора, обманные движения защитника, своевременную игру плечо в плечо и другие. После отборов защитника также громко хвалит его как нападающего, забившего гол. При взрослении на разборе игры уважительно и профессионально обучает различным игровым ситуациям, подчёркивает важность оборонцев в победе. Юному футболисту важно почувствовать, что быть защитником - это круто.



- Как правильно воспитать в ребёнке дух победителя?



- Первое – искренне радоваться победам вместе, а после поражений несколько снизить градус укоров. В детстве после поражения тренер должен показать, что он знает, что делать, чтобы выиграть завтра. У нас тут есть перекос. После поражения тренер часто буквально «выжигает» раздевалку, перекладывая ответственность только на игроков. Это закрепощает и лишает воли игроков. В хороший футбол можно играть только раскрепощенным.



Поменьше разбирать ошибки. Нужно последовательно и терпеливо учить, как правильно. Ещё важно послушать футболиста, как он мыслил в каждом эпизоде, почему. Если разбирать игру только через ошибки, то за 200 проведённых в детстве игр мы ему убедительно докажем, что играть он в профессиональном футболе не будет. Только футболист, который чувствует себя значимым с детства, может быть с духом победителя.



К 14 годам юный футболист должен знать 3-4 своих сильных качества, на которых будет играть в будущем. Например, «у меня есть скорость, дриблинг, хорошая реализация голевых моментов, и я неуступчив!». В качестве эксперимента спросите сына: «Какие твои 4 сильных качества, как футболиста?» Вот на сильных качествах проявляется индивидуальный «дух победителя».



Родителям я бы рекомендовал верить в своих детей, быть с ними в диалоге, подчеркивать, в чём он по-хорошему «особенный». Дети, которые уверены, что родителям нравится, что он спортсмен, всегда будут иметь преимущество.





Открытие «Кубка центра ядерной медицины» состоится 16 августа в 11:00. Все три дня вход будет свободным. Вадим Визе проведёт мастер-классы для тренеров 16 и 17 августа в 18:00, для родителей - 18 августа в 14:30.



Возрастное ограничение 6+



С 16 по 18 августа в Улан-Удэ на Центральном стадионе пройдёт футбольный турнир «Кубок центра ядерной медицины» среди участников 2013 года рождения. Специальным гостем выступит известный российский тренер, спортивный психолог, автор программы психологической подготовки юных спортсменов Вадим Визе. Он даст серию мастер-классов для тренеров и родителей, а также совместно с Александром Тархановым проведёт открытую тренировку 19 августа для футбольного клуба «Бурятия». О тонкостях спортивной психологии Вадим Визе рассказал в интервью.- Во-первых, в любом виде спорта есть техническая, тактическая, физическая и психологическая подготовка. Если вы исключите один из четырёх компонентов подготовки, вы заведомо проигравший. Часто тренеры называют психологическую подготовку – морально-волевой, пусть так. В основе спорта лежит преодоление себя, трудностей тренировок и соревнований. Знание, как выстроить мотивацию, желание достигать поставленные цели, не сдаваться при первых неудачах, умение настроиться на важный матч, быть устойчивым во время игры к пропущенным мячам, подсказкам тренера и партнёров, шуму зрителей, грубости соперника и иным сбивающим факторам. Согласитесь, это влияет на игру, но не является технической, тактической или физической подготовкой. Поэтому психологическая подготовка - равный остальным вид подготовки.