07 августа

06 августа

Популярное

В Бурятии лесники благоустроили территорию у источника

В Бурятии лесники благоустроили территорию у источника
Общество,  Фото:РАЛХ
Они установили трап и заменили навес для дров

Сотрудники Мухоршибирского лесхоза и Гашейского лесничества обустроили источник в местности Бутуки. Они сделали трап через ключ, навес для дров, заменили старый навес.

- Ключ - одно из любимых мест жителей района. Люди приезжают сюда, чтобы отдохнуть и набрать чистой родниковой воды. В благоустройстве нам помогали ребята из школьного лесничества «Цаплин лес». Спонсорскую помощь оказал депутат районного совета Александр Баиров. Лесхоз выделил пиломатериал. Надеемся, что каждый будет осознавать важность сохранения источника в чистоте и порядке, - рассказал руководитель Мухоршибирского лесхоза Евгений Шайдуров.



Лесники Бурятии призывают соблюдать правила санитарной безопасности в лесах.



лесники источник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Зампрокурора Бурятии проверила доступность новостроек для колясочников
Зампрокурора Бурятии проверила доступность новостроек для колясочников
Общество, 07.08.2024
Руководитель «Общества без барьеров» пояснила основные проблемы
В Бурятии медики поднялись на Святой нос
В Бурятии медики поднялись на Святой нос
Общество, 07.08.2024
Участвовал в восхождении и главный врач больницы
В улан-удэнскую больницу эвакуировали малышку из Забайкалья
В улан-удэнскую больницу эвакуировали малышку из Забайкалья
Общество, 07.08.2024
Ребёнка сначала собирались госпитализировать в медучреждение Читы, однако эвакуация была невозможна по метеоусловиям
Иволгинский район Бурятии перешёл в режим повышенной готовности
Иволгинский район Бурятии перешёл в режим повышенной готовности
Общество, 07.08.2024
В двух поселениях есть угроза подтоплений
В Бурятии директору Тункинского нацпарка продлили арест
В Бурятии директору Тункинского нацпарка продлили арест
Общество, 07.08.2024
Он обвиняется в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями
В Бурятии пожарные сняли металлический предмет с пальца ребёнка
В Бурятии пожарные сняли металлический предмет с пальца ребёнка
Общество, 07.08.2024
Для оказания помощи выехал дежурный караул пожарной части
Жители райцентра в Бурятии пожаловались на лужи и грязь на автовокзале
Жители райцентра в Бурятии пожаловались на лужи и грязь на автовокзале
Общество, 07.08.2024
Пассажиры рассказывают, что ожидают автобусы под палящим солнцем
В нацпарке в Бурятии рассказали о краснокнижной сплюшке
В нацпарке в Бурятии рассказали о краснокнижной сплюшке
Общество, 07.08.2024
Птичка издаёт крик «сплюююю» после восхода солнца
Жителям подтопленных районов Бурятии доставили иммунобиологические препараты
Жителям подтопленных районов Бурятии доставили иммунобиологические препараты
Общество, 07.08.2024
Теперь пациенты получают необходимую медицинскую помощь
Ливней в Бурятии пока не ожидается
Ливней в Бурятии пока не ожидается
Общество, 07.08.2024
Прогнозируются кратковременные дожди
В Бурятии таможенники изъяли у водителя фуры часы за 650 тысяч рублей
В Бурятии таможенники изъяли у водителя фуры часы за 650 тысяч рублей
Общество, 07.08.2024
Гражданин Монголии пытался провезти новенькие часы на своей руке  
В Улан-Удэ осуждённые покаялись священнослужителю
В Улан-Удэ осуждённые покаялись священнослужителю
Общество, 07.08.2024
СИЗО посетил клирик Свято-Вознесенского храма

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^