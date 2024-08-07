В Бурятии лесники благоустроили территорию у источника









Лесники Бурятии призывают соблюдать правила санитарной безопасности в лесах.







Лесники Бурятии призывают соблюдать правила санитарной безопасности в лесах.

Сотрудники Мухоршибирского лесхоза и Гашейского лесничества обустроили источник в местности Бутуки. Они сделали трап через ключ, навес для дров, заменили старый навес.- Ключ - одно из любимых мест жителей района. Люди приезжают сюда, чтобы отдохнуть и набрать чистой родниковой воды. В благоустройстве нам помогали ребята из школьного лесничества «Цаплин лес». Спонсорскую помощь оказал депутат районного совета Александр Баиров. Лесхоз выделил пиломатериал. Надеемся, что каждый будет осознавать важность сохранения источника в чистоте и порядке, - рассказал руководитель Мухоршибирского лесхоза Евгений Шайдуров.