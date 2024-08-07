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Зампрокурора Бурятии проверила доступность новостроек для колясочников

Зампрокурора Бурятии проверила доступность новостроек для колясочников
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Руководитель «Общества без барьеров» пояснила основные проблемы

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова и руководитель общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых посетили новостройки. Они проверили, насколько здесь будет удобно перемещаться маломобильным гражданам.

- На месте представители общественной организации обозначили проблемы, с которыми сталкиваются граждане с инвалидностью в многоквартирных домах: несоответствие предъявляемым требованиям установленных пандусов, дверных проходов, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В надзорном органе подчеркнули, что «по результатам выезда прокуратурой республики организована проверка». 
прокуратура инвалиды

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