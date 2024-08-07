Зампрокурора Бурятии проверила доступность новостроек для колясочников

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова и руководитель общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых посетили новостройки. Они проверили, насколько здесь будет удобно перемещаться маломобильным гражданам.- На месте представители общественной организации обозначили проблемы, с которыми сталкиваются граждане с инвалидностью в многоквартирных домах: несоответствие предъявляемым требованиям установленных пандусов, дверных проходов, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.В надзорном органе подчеркнули, что «по результатам выезда прокуратурой республики организована проверка».