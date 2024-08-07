В Бурятии медики поднялись на Святой нос





16 сотрудников детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) покорили одну из вершин Бурятии. Команда старших медицинских сестёр, заведующих отделениями во главе с главным врачом поднялись на Святой нос в субботу, 3 августа.- Совместные путешествия стали традиционными для сотрудников стационара. В рамках корпоративной программы «Укрепление здоровья на рабочем месте» коллектив активно участвует в походах, сплавах по рекам, подъёмах на различные вершины, - отметили в больнице.В этот раз сотрудники выбрали полуостров Святой нос - одно из самых живописных мест на Байкале, где открываются красивейшие виды на Баргузинский и Чивыркуйский заливы, Ушканьи острова и Чивыркуйский перешеек.- Перед началом восхождения мы разбили небольшой лагерь, позавтракали и начали подъём по тропе. Восхождение далось многим очень непросто, но поддержка очень помогает и мотивирует идти дальше. Половина нашей команды впервые участвовала в таком походе, честно, я думал не дойдём, но у нас настолько сильные духом люди, они буквально зашли «на характере», поставили себе цель, и все получилось, - рассказывает Артём Милгадаев, председатель профкома больницы.Многим сотрудникам восхождение на Святой нос далось нелегко, кто-то преодолевал страх высоты, кто-то испытывал свою физическую силу, кто-то стойкость характера.- Люблю путешествовать, но такой экстремальный вид попробовала впервые, - говорит заведующая неврологическим отделением ДРКБ Марина Лапердина. - Виды, которые открываются на вершине, красоты нашей Бурятии завораживают. Удалось увидеть Байкал с высоты облаков. Но самое главное в нашем восхождении — это команда. Больница нас объединяет. Знаете, с таким коллективом можно идти хоть куда и бояться ничего не стоит. Мы все друг за другом присматривали, помогали: кому пластырь на ногу, кому воды, кому головной убор поправить, кому палку подать. Взаимовыручка колоссальная.Марина Леонидовна отмечает, что такие походы помогают узнать друг друга гораздо ближе, а с кем-то впервые познакомиться.- Со многими сотрудниками больницы, кто принимал участие в восхождении, была незнакома и очень рада встрече со старшей медицинской сестрой оперблока Марианой Алдаровной Чимитовой. Стойкая духом, смелая девушка и интересный собеседник. Зная свой страх высоты, Мариана преодолела его и поднялась на вершину. В этом походе узнала ближе наших активистов, профкомовцев. Молодцы, очень спортивные и энергичные ребята, - говорит Марина Леонидовна.Дойдя до Креста, участники соорудили стол на камнях, перекусили и начали спуск обратно. Завершающий походный ужин на костре, обмен эмоциями и впечатлениями зарядил сотрудников на новую рабочую неделю.