В Улан-Удэ «Водоканал» закупил насосов на 17 миллионов рублей

Их ставят на канализационных станциях
Улан-Удэнское муниципальное предприятие «Водоканал» продолжает выполнять мероприятия капитального и текущего ремонта объектов водоотведения. В рамках производственной программы «Негативное воздействие на окружающую среду» там закупили насосные агрегаты на сумму 17 миллионов рублей, сообщили на предприятии.
В июне 2024 года выполнены работы по замене насоса канализационной станции КНС 110,111. Для улучшения бесперебойной работы на ней поменяли и запорную арматуру.
До конца 2024 года планируется заменить ещё 12 насосных агрегатов.
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Их ставят на канализационных станциях
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