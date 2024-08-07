07 августа

06 августа

Популярное

В Улан-Удэ «Водоканал» закупил насосов на 17 миллионов рублей

В Улан-Удэ «Водоканал» закупил насосов на 17 миллионов рублей
Общество,  Фото:t.me/vodokanal03

Их ставят на канализационных станциях

Улан-Удэнское муниципальное предприятие «Водоканал» продолжает выполнять мероприятия капитального и текущего ремонта объектов водоотведения. В рамках производственной программы «Негативное воздействие на окружающую среду» там закупили насосные агрегаты на сумму 17 миллионов рублей, сообщили на предприятии.

В июне 2024 года выполнены работы по замене насоса канализационной станции КНС 110,111. Для улучшения бесперебойной работы на ней поменяли и запорную арматуру.

До конца 2024 года планируется заменить ещё 12 насосных агрегатов.

"Водоканал". реконструкция канализация ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борицы Бурятии выступят на первенстве мира
Борицы Бурятии выступят на первенстве мира
Общество, 07.08.2024
Турнир пройдёт во второй половине августа в Иордании
На трассе в Бурятии образовался огромный транспортный затор
На трассе в Бурятии образовался огромный транспортный затор
Общество, 07.08.2024
Пробка возникла в Мухоршибирском районе
Известный российский тренер Вадим Визе: «В хороший футбол можно играть только раскрепощённым»
Известный российский тренер Вадим Визе: «В хороший футбол можно играть только раскрепощённым»
Общество, 07.08.2024
Вадим Визе - специальный гость предстоящего футбольного турнира в Улан-Удэ
Две улан-удэнки превратили двор в цветущий оазис
Две улан-удэнки превратили двор в цветущий оазис
Общество, 07.08.2024
«Как переехала в 2018 году, начала озеленять двор», - рассказывает жительница дома
В Бурятии лесники благоустроили территорию у источника
В Бурятии лесники благоустроили территорию у источника
Общество, 07.08.2024
Они установили трап и заменили навес для дров
Зампрокурора Бурятии проверила доступность новостроек для колясочников
Зампрокурора Бурятии проверила доступность новостроек для колясочников
Общество, 07.08.2024
Руководитель «Общества без барьеров» пояснила основные проблемы
В Бурятии медики поднялись на Святой нос
В Бурятии медики поднялись на Святой нос
Общество, 07.08.2024
Участвовал в восхождении и главный врач больницы
В улан-удэнскую больницу эвакуировали малышку из Забайкалья
В улан-удэнскую больницу эвакуировали малышку из Забайкалья
Общество, 07.08.2024
Ребёнка сначала собирались госпитализировать в медучреждение Читы, однако эвакуация была невозможна по метеоусловиям
Иволгинский район Бурятии перешёл в режим повышенной готовности
Иволгинский район Бурятии перешёл в режим повышенной готовности
Общество, 07.08.2024
В двух поселениях есть угроза подтоплений
В Бурятии директору Тункинского нацпарка продлили арест
В Бурятии директору Тункинского нацпарка продлили арест
Общество, 07.08.2024
Он обвиняется в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^