В Улан-Удэ «Водоканал» закупил насосов на 17 миллионов рублей

Их ставят на канализационных станциях

Улан-Удэнское муниципальное предприятие «Водоканал» продолжает выполнять мероприятия капитального и текущего ремонта объектов водоотведения. В рамках производственной программы «Негативное воздействие на окружающую среду» там закупили насосные агрегаты на сумму 17 миллионов рублей, сообщили на предприятии.

В июне 2024 года выполнены работы по замене насоса канализационной станции КНС 110,111. Для улучшения бесперебойной работы на ней поменяли и запорную арматуру.

До конца 2024 года планируется заменить ещё 12 насосных агрегатов.

