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Лучники Бурятии стали призёрами международных соревнований

Лучники Бурятии стали призёрами международных соревнований
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Турнир прошёл в Санкт-Петербурге

Лучники Бурятии стали медалистами на международных соревнованиях по стрельбе из лука «Стрелы Невы». Состязания проходили с 1 по 6 августа в Санкт-Петербурге. За звания лучших в своём деле бились 360 спортсменов из 17 стран: от Колумбии и Мексики до Китая и Южной Кореи.

Как сообщает министерство спорта РБ, спортсмены Бурятии показали отличные результаты:
2 место — Инна Степанова;
3 место — Диана Ошорова.

В командном зачёте:
1 место — Светлана Гомбоева в составе сборной России;
1 место — Эрдэм Цыдыпов в составе сборной России;
3 место — Александр Калгин в составе сборной России;
3 место — Диана Ошорова, Аяна Очирова, Сойжина Соктоева (Бурятия).

На данный турнир лучники республики плавно перекочевали с кубка России, который прошёл в этом же городе неделей ранее. Результаты спортсменов Бурятии были следующими:

В личном зачёте:
3 место — Светлана Гомбоева;
3 место — Сергей Шенхоров;
3 место — Диана Ошорова.

В командном зачёте:
2 место — Классический лук, женщины;
2 место — Классический лук, мужчины;
2 место — Блочный лук, мужчины.
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