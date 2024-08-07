Лучники Бурятии стали призёрами международных соревнований

Лучники Бурятии стали медалистами на международных соревнованиях по стрельбе из лука «Стрелы Невы». Состязания проходили с 1 по 6 августа в Санкт-Петербурге. За звания лучших в своём деле бились 360 спортсменов из 17 стран: от Колумбии и Мексики до Китая и Южной Кореи.
Как сообщает министерство спорта РБ, спортсмены Бурятии показали отличные результаты:
2 место — Инна Степанова;
3 место — Диана Ошорова.
В командном зачёте:
1 место — Светлана Гомбоева в составе сборной России;
1 место — Эрдэм Цыдыпов в составе сборной России;
3 место — Александр Калгин в составе сборной России;
3 место — Диана Ошорова, Аяна Очирова, Сойжина Соктоева (Бурятия).
На данный турнир лучники республики плавно перекочевали с кубка России, который прошёл в этом же городе неделей ранее. Результаты спортсменов Бурятии были следующими:
В личном зачёте:
3 место — Светлана Гомбоева;
3 место — Сергей Шенхоров;
3 место — Диана Ошорова.
В командном зачёте:
2 место — Классический лук, женщины;
2 место — Классический лук, мужчины;
2 место — Блочный лук, мужчины.