Байкал может стать «местом силы» России

Иркутская область участвует в социально значимом проекте «Места силы России», который проходит в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Озеро Байкал участвует в голосовании данного проекта.Проект «Места силы России» призван выявить самые значимые природные и культурные объекты страны. По итогам первого этапа открытого общероссийского голосования Байкал вошёл в топ-50. В рамках второго этапа народного голосования, стартовавшего в июле, будет сформирован список топ-10 «Мест силы России». Отдать свой голос можно на сайте проекта.Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, цель проекта «Места силы России» – познакомить граждан РФ с уникальными природными и рукотворными объектами на территории России, имеющими высокй туристический потенциал и обладающих значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями.