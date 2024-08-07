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Создан совет научно-технологического развития Сибири и Арктики

Создан совет научно-технологического развития Сибири и Арктики
Общество,  Фото:СО РАН
Предложение академиков поддержала межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»

В начале августа в торгово-промышленной палате РФ состоялось установочное заседание «Совета научно-технологического развития» в рамках проектного офиса делового форума «Дни Сибири и Арктики». Об этом сообщает Сибирское отделение Российской академии наук.

Инициатива создания постоянно действующей площадки для формирования алгоритмов взаимодействия федеральных и региональных органов власти, научного и бизнес- сообществ, общественных организаций, нацеленных на достижения Российской Федерацией технологического суверенитета, возникла по итогам работы II делового форума «Дни Сибири и Арктики».

Большинство актуальных проблем сохранения и развития научного и научно-технологического потенциала России в регионах возможно решать только во взаимодействии с законодательной властью. Изначально академики РАН Валентин Пармон, Валерий Черешнев и Арнольд Тулохонов выступили с предложением создать при одном из региональных отделений Российской Академии Наук неформальный орган по образу «парламентского клуба», в который входили бы как действующие учёные с опытом законодательных структурах, так и опытные представители законодательной власти.

- Идею создания парламентского клуба поддержала межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС), объединяющая первых лиц ряда субъектов Федерации, формализовав структуру в «Совет научно-технологического развития Сибири и Арктики» при проектном офисе делового форума «Дни Сибири и Арктики», – пояснил академик РАН, председатель Сибирского отделения Валентин Пармон. – Считаю, что деятельность совета будет способствовать социально-экономическому развитию Сибири и регионов, входящих в АЗРФ.

В рамках совета сформированы секции по направлениям: наука и образование; недропользование; медицина; развитие промышленности и импортозамещение; развития СМП; экология, природные ресурсы и охраны окружающей среды; развитие агропромышленного комплекса; транспорт и транспортная инфраструктура; развитие лесопромышленного комплекса. В состав секций совета вошли депутаты Государственной думы РФ, сенаторы Совета Федерации, представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти, реальных секторов экономики. Важно отметить, что при выборе секций членами совета, приоритетом выступали не только экономические направления, например, промышленность или АПК, но и медицина, экология.

По итогам установочного заседания, председателем совета избран генеральный директор АНО «Центр арктических инициатив» Рустам Романенков, первыми заместителями председателя Совета стали Валентин Пармон и Геннадий Гусельников. Избраны руководители девяти секций совета. До 20 августа члены совета направят предложения по работе секций и актуальным задачам по направлениям.
наука Сибирь СФО научно-техническое развитие

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