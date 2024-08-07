В Бурятии директору Тункинского нацпарка продлили арест

Постановлением Советского районного суда Улан-Удэ от 5 августа 2024 года продлён срок содержания под стражей руководителю Тункинского национального парка Баиру Байминову.
- Органом предварительного расследования Байминов обвиняется в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (пункты «г» и «е» части 3 статьи 286 и часть 3 статьи 285 УК РФ) при расходовании денежных средств, выделенных на ликвидацию несанкционированных свалок на особо охраняемой природной территории, - говорится на сайте Советского райсуда.
В судебном заседании адвокат ходатайствовал отпустить Байминова под домашний арест. Однако суд не нашёл оснований для замены меры пресечения, оставив обвиняемого в следственном изоляторе до 21 сентября 2024 года.
Решение суда не вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Байминов был задержан в начале лета 2024 года. Уголовное дело связано с печально известной свалкой в селе Талое.
- По данным следствия, в 2022 году национальному парку «Тункинский» в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» была предоставлена субсидия для ликвидации несанкционированной свалки возле села Талое. Директор парка для освоения полученных средств незаконно утвердил аукционную документацию с рядом дефектов, не позволявших с точностью определить объём подлежащих выполнению работ. А затем организовал проведение торгов и заключил государственный контракт с победителем – коммерческой организацией. Организация по факту вывезла со свалки отходы в меньшем объёме, чем предусмотрено финансированием, - сообщала пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.
Следствие установило, что директор нацпарка, «продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерное обогащение подрядчика», дал указание своему заместителю и другим подчинённым подписать акты выполненных работ, а сам уехал в командировку.
На основании подписанных документов на счета подрядчика перечислили более 99,5 млн рублей. Хотя в действительности стоимость выполненных работ, исходя из объёма вывезенных отходов, составила чуть более 45,6 млн рублей. Таком образом ущерб от неправомерных действий должностных лиц национального парка, причинённый бюджету, превысил 53,8 млн рублей, поясняли в следственном управлении.