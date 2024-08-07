В Бурятии изменится расписание нескольких пригородных и пассажирских поездов

В связи с проведением с 29 июля ремонтно-путевых работ на Транссибе и БАМе, некоторые пассажирские и пригородные поезда будут следовать в Бурятии, Иркутской области и Забайкалью по изменённому расписанию.Так, 9 августа изменится расписание пригородных поездов №6385 Новая Чара – Куанда, №6366 Лена – Киренга, №6371 Новый Уоян – Северобайкальск. Разница с действующим расписанием составит от 13 минут до 5 часов 51 минуты.9, 13, 15, 19, 23, 27 августа пригородный поезд №6373 Таксимо – Окусикан будет следовать по маршруту Таксимо – Северомуйск.23 августа и 6 сентября изменится расписание пригородного поезда №6365 Киренга – Лена. Разница с действующим расписанием составит от 4 часов 6 минут до 4 часов 42 минут.27 августа и 3 сентября изменится расписание пригородных поездов №6367 Дабан – Киренга, №6369 Северобайкальск – Дабан. Разница с действующим расписанием составит от 27 до 50 минут.Также в августе – сентябре изменится расписание пассажирских поездов №361 Наушки – Иркутск, №421 Улан-Удэ – Иркутск, №348 Барнаул – Северобайкальск, №230 Анапа – Северобайкальск, №236 Анапа – Тында, №274 Адлер – Северобайкальск, №98 Кисловодск – Тында, №92 Москва – Северобайкальск, №382 Иркутск – Северобайкальск, №376 Красноярск – Нерюнгри, №2 Москва – Владивосток, №112 Новосибирск – Тында. Разница с действующим графиком составит от 1 минуты до 1 часа 47 минут. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской магистрали.