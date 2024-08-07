В Улан-Удэ забили «золотые» мячи

6 августа в Улан-Удэ, на площадке футбольного поля на Верхней Берёзовке прошли городские соревнования по граунд-гольфу «Золотой мяч». Участвовали представители районов города.По итогу соревнований были определены команды победители:Первое место - команда Октябрьского района;Второе место - команда Железнодорожного района;Третье место - команда Советского района.В личном первенстве результаты следующие:1 место - Уланов Джейран 66 очков;2 место - Дугарова Светлана 73 очка;3 место - Самбаева Таисия 74 очка;4 место - Уланова Надежда 75 очков;5 место - Дагданова Лариса 76 очков.В ходе соревнований было забито два «золотых» мяча: Самбаевой Таисией и Дагдановой Ларисой.По итогу соревнований победители были награждены призами, сообщает центр физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ.