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В Улан-Удэ забили «золотые» мячи

В Улан-Удэ забили «золотые» мячи
Общество,  Фото:ЦФМР Улан-Удэ
На Верхней Берёзовке сыграли в граунд-гольф

6 августа в Улан-Удэ, на площадке футбольного поля на Верхней Берёзовке прошли городские соревнования по граунд-гольфу «Золотой мяч». Участвовали представители районов города.

По итогу соревнований были определены команды победители:
Первое место - команда Октябрьского района;
Второе место - команда Железнодорожного района;
Третье место - команда Советского района.

В личном первенстве результаты следующие:
1 место - Уланов Джейран 66 очков;
2 место - Дугарова Светлана 73 очка;
3 место - Самбаева Таисия 74 очка;
4 место - Уланова Надежда 75 очков;
5 место - Дагданова Лариса 76 очков.

В ходе соревнований было забито два «золотых» мяча: Самбаевой Таисией и Дагдановой Ларисой.

По итогу соревнований победители были награждены призами, сообщает центр физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ.
Бурятия Улан-Удэ спорт гольф граунд-гольф

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