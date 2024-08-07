В Улан-Удэ забили «золотые» мячи

6 августа в Улан-Удэ, на площадке футбольного поля на Верхней Берёзовке прошли городские соревнования по граунд-гольфу «Золотой мяч». Участвовали представители районов города.
По итогу соревнований были определены команды победители:
Первое место - команда Октябрьского района;
Второе место - команда Железнодорожного района;
Третье место - команда Советского района.
В личном первенстве результаты следующие:
1 место - Уланов Джейран 66 очков;
2 место - Дугарова Светлана 73 очка;
3 место - Самбаева Таисия 74 очка;
4 место - Уланова Надежда 75 очков;
5 место - Дагданова Лариса 76 очков.
В ходе соревнований было забито два «золотых» мяча: Самбаевой Таисией и Дагдановой Ларисой.
По итогу соревнований победители были награждены призами, сообщает центр физкультурно-массовой работы г. Улан-Удэ.