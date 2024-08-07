В Бурятии пожарные сняли металлический предмет с пальца ребёнка

Для оказания помощи выехал дежурный караул пожарной части
В Еравнинском районе Бурятии пожарные пришли на помощь мальчику, на пальце которого застрял металлический предмет.
Для оказания помощи выехал дежурный караул пожарной части №18.
- Пожарные очень быстро и профессионально удалили предмет, - сообщили в группе «Еравна-инфо.24/7» со ссылкой на 16-ый Еравнинский отряд ГПС Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Улан-Удэ спасатели слесарным инструментом разрезали пластиковое кольцо, застрявшее на пальце семилетнего мальчика
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Для оказания помощи выехал дежурный караул пожарной части
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