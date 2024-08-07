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В Бурятии завершился фестиваль миниволей

В Бурятии завершился фестиваль миниволей
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Участие приняло более 120 команд

В Бурятии подошёл к концу IV всероссийский фестиваль миниволей «Сила Священного Байкала 2024». Игры шли три дня. Всего было заявлено 124 команды или 600 человек из разных уголков нашей страны.

Как сообщает министерство спорта РБ, места распределились следующим образом:

Женщины до 160
Первое место – «Шелехов» (Иркутская область)
Второе место – «Звезда» (Бурятия)
Третье место – «Станица» (Красноярский край)

Женщины 160+
Первое место – «Одон Сэсэг» (Бурятия)
Второе место – «Ураган» (Бурятия)
Третье место – «Лемо» (Кузбасс)

Женщины 200+
Первое место – «Солютэм» (Бурятия)
Второе место – «Факел» (Бурятия)
Третье место – «Ая-ганга» (Бурятия)

Женщины 240+
Первое место – «Феникс» (Бурятия)
Второе место – «Кемрай» (Кузбасс)
Третье место – «Премьера» (Бурятия)

Женщины 260+
Первое место – «Лотос» (Бурятия)
Второе место – «Шелехов» (Иркутская область)
Третье место – «Энергия» (Бурятия)

Микс до 160
Первое место – «Мафия» (Кузбасс)
Второе место – «Такмак» (Красноярский край)
Третье место – «Лисы Железной горы 1» (Красноярский край)

Микс 160+
Первое место – «Лисы Железной горы 1» (Красноярский край)
Второе место – «Сочи» (г. Сочи)
Третье место – «Аврора» (Бурятия)

Микс 200+
Первое место – «Пламя» (Кузбасс)
Второе место – «Кемрай» (Кузбасс)
Третье место – «Барсуки» (Кузбасс)

Микс 240+
Первое место – «Квартет» (Кузбасс)
Второе место – «Наран» (Бурятия)
Третье место – «Позитив» (Бурятия)

Микс 260+
Первое место – «Байкал» (Бурятия)
Второе место – «Соболь» (Бурятия)
Третье место – «Феникс» (Кузбасс)

ПОДА (Бурятия)
Первое место – «Железнодорожный район 1»
Второе место – «Загорск»
Третье место – «Железнодорожный район 2»

Юниоры (Бурятия)

6-8 лет
Первое место – «Молния»
Второе место – «Фурия»
Третье место – «Крепыши»

11-14 лет
Первое место – «Залуушуул»
Второе место – «Зенит»
Третье место – «Поселье»

15-17 лет
Первое место – «Старт»
Второе место – «Морита»
Третье место – «Илалта»
миниволей фестиваль спорт Бурятия

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