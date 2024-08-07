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Верховный суд Бурятии отменил пункт закона об умерщвлении невостребованных собак

Верховный суд Бурятии отменил пункт закона об умерщвлении невостребованных собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Умерщвлять животных можно. Но уже не всех

Верховный суд Бурятии признал недействующим пункт республиканского закона об умерщвлении животных в случае, если в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания им не найдут хозяев.

«Признан недействующим с даты вступления решения суда в законную силу пункт 6 части 2 статьи 8 Закона Республики Бурятия №185-VII от 22 ноября 2023 года, которым предусмотрено умерщвление животных по основанию невостребованности в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения, - говорится в сообщении Верховного суда республики.

Остались в силе пункты закона, допускающие умерщвление собак в связи с проявлением агрессивности, фактом нападения на человека. Также продолжат усыплять бездомных животных-носителей заразных болезней и для прекращения им физических страданий.

Теперь региональное законодательство будет дорабатываться с учётом решения Конституционного суда России. Он в июле 2024 года признал усыпление беспризорных животных исключительной мерой.

Как сообщал «Байкал-Daily», спорный «собачий закон» Народный Хурал принял осенью 2023 года. В списке «показаний», помимо сильных физических страданий, опасных заболеваний и агрессивности был также один важнейший пункт. А именно: собак можно усыплять, если за время пребывания в пункте временного содержания пёс остался невостребованным, то есть никто не забрал его себе в течение 30 дней после поимки.

Это положение закона, которое оспаривали зоозащитники, Верховный суд Бурятии и отменил.

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