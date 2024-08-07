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Борицы Бурятии выступят на первенстве мира

Борицы Бурятии выступят на первенстве мира
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы России
Турнир пройдёт во второй половине августа в Иордании

С 19 по 25 августа в Иордании состоится первенство мира по спортивной борьбе. Соревнования проведут в столице страны – Аммане.

Первенство по женской борьбе пройдёт с 21 по 23 августа. Как сообщает федерация спортивной борьбы России, был определён состав сборной по женской борьбе. Спортсменки выступят под аббревиатурой AIN.

Отметим, что в состав сборной вошли представительницы Бурятии. Дважды бронзовый призёр первенства Европы Должон Цынгуева выступит в весовой категории до 57 кг. В весовой категории до 65 кг Россию также представит уроженка Улан-Удэ Дарья Фролова, сейчас выступающая за Красноярский край.
спорт Бурятия женская борьба первенство мира

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