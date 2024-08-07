Борицы Бурятии выступят на первенстве мира

С 19 по 25 августа в Иордании состоится первенство мира по спортивной борьбе. Соревнования проведут в столице страны – Аммане.Первенство по женской борьбе пройдёт с 21 по 23 августа. Как сообщает федерация спортивной борьбы России, был определён состав сборной по женской борьбе. Спортсменки выступят под аббревиатурой AIN.Отметим, что в состав сборной вошли представительницы Бурятии. Дважды бронзовый призёр первенства Европы Должон Цынгуева выступит в весовой категории до 57 кг. В весовой категории до 65 кг Россию также представит уроженка Улан-Удэ Дарья Фролова, сейчас выступающая за Красноярский край.