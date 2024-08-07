Жители райцентра в Бурятии пожаловались на лужи и грязь на автовокзале

Жители райцентра в Джидинском районе Бурятии пожаловались на состояние местного автовокзала. Пассажиры жалуются на грязь, а также отсутствие скамеек и туалета.- Когда будет нормальный автовокзал в Петропавловке? Даже нет туалета. Люди на жаре стоят, присесть некуда, кругом лужи, грязь, - спросили местные жители в группе «Джида-инфо.24/7».Глава администрации сельского поселения «Петропавловское» сообщил, что собственнику помещения направят письмо по обустройству зала ожидания и установке оборудования.- Туалет есть за углом здания. Планируется в октябре текущего года начало строительства отдельно стоящего платного тёплого туалета, - процитировали в районной группе его слова.