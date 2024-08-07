Жители райцентра в Бурятии пожаловались на лужи и грязь на автовокзале

Пассажиры рассказывают, что ожидают автобусы под палящим солнцем
Жители райцентра в Джидинском районе Бурятии пожаловались на состояние местного автовокзала. Пассажиры жалуются на грязь, а также отсутствие скамеек и туалета.
- Когда будет нормальный автовокзал в Петропавловке? Даже нет туалета. Люди на жаре стоят, присесть некуда, кругом лужи, грязь, - спросили местные жители в группе «Джида-инфо.24/7».
Глава администрации сельского поселения «Петропавловское» сообщил, что собственнику помещения направят письмо по обустройству зала ожидания и установке оборудования.
- Туалет есть за углом здания. Планируется в октябре текущего года начало строительства отдельно стоящего платного тёплого туалета, - процитировали в районной группе его слова.
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