В нацпарке в Бурятии рассказали о краснокнижной сплюшке

Сотрудники Тункинского национального парка рассказали об одном из редких обитателей парка – сплюшке. Недавно её встретили перед Бадарским бором в Аршанском инспекторском участке.Сплюшка относится к семейству совиные, вид внесён в Красную книгу Бурятии.- Сплюшка или обыкновенная совка, или зорька — вид птиц рода совки. Такое ласковое и немного смешное название эта совка получила не потому, что любит поспать, а из-за своего крика «сплюююю», слышного по ночам. А «зорька» её называют потому, что нередко «сплююю» раздаётся и рано утром после восхода солнца, - рассказали в нацпарке.Сплюшка – мелкая сова. Размер тела составляет 15-20 см, вес — 60-130 граммов, размах крыльев — до 50 см. Окраска серо-коричневая, с белыми пятнами на плечевых перьях, тёмными пестринами и тонким струйчатым рисунком. Радужина жёлтая, реже оранжевая.Гнездится обыкновенно в дуплах, а также в норах, в обрывах, сорочьих гнёздах. Одно и то же гнездо пара сплюшек использует в течение нескольких лет. В кладке 2-5 яиц, насиживает самка в течение 23-25 суток. Птенцы покидают гнездо примерно через месяц. Питается сплюшка крупными насекомыми, также добывают мелких грызунов и птиц.В Тункинском национальном парке сплюшка редкий, вероятно гнездящийся вид.