В Бурятии пройдёт фестиваль науки и технологий «Технофест»

Для школьников и студентов

Фестиваль науки и технологий Республики Бурятия «Технофест» начнётся в 10 утра 12 сентября на территории кампуса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в здании на улице Ключевской, 40в.

Организаторы «Технофеста» стремятся объединить усилия образовательных организаций, госструктур и бизнеса в популяризации технического творчества и развитии новых технологий в Бурятии. Цель фестиваля - познакомить детей и взрослых с достижениями и перспективами российской и региональной промышленности.

- «Технофест» пройдёт на территории кампуса ВСГУТУ уже во второй раз, - цитирует проректора ВСГУТУ по социальной и воспитательной работе Алексея Бубеева пресс-служба вуза. - Как и в прошлом году он станет уникальной площадкой для школьников и студентов. Здесь им расскажут о новых технологиях машиностроения, авиастроения, робототехники, металлообработки, информационных технологий и биотехнологий. Мы уверены, что фестиваль вдохновит новое поколение на выбор технических специальностей и карьеру в области науки и технологий.

В рамках фестиваля будут представлены тематические площадки: «Про-Авиа», «Про-Техно», «Про-Био» и «Про-Агро». В каждой из них различные организации и предприятия продемонстрируют школьникам, студентам и их родителям новейшие разработки. По их замыслу каждый участник сможет попробовать себя в роли настоящего инженера, прикоснуться к образцам современной техники, принять участие в конкурсах, викторинах и выиграть ценные призы от партнеров фестиваля.

Особенностью «Технофеста» в 2024 году станет возможность для школьников и студентов – посетителей фестиваля – совершить групповые автобусные экскурсии на промышленные предприятия. Это предоставит участникам уникальную возможность познакомиться с реальным производством и увидеть, как работают современные технологии в действии.

Организаторами фестиваля выступили ВСГУТУ, правительство Бурятия и Бурятское региональное отделение «Союз машиностроителей России» при поддержке комитета по социальной и молодёжной политике мэрии Улан-Удэ и местного отделения «Движения первых».

Как сообщал «Байкал-Daily», первый «Технофест» состоялся в 2023 году.

Возрастное ограничение 6+