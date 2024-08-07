Иркутский выпускник разработал тормоз-компенсатор-пламегаситель для огнестрела

Выпускник Иркутского национального исследовательского технического университета, участник программы «Стартап как диплом» Доржо Сампилов разработал дульный тормоз-компенсатор-пламегаситель (ДТКП) для огнестрельного оружия. Тактико-техническое назначение устройства – глушение звуков выстрела и маскировка владельца оружия. Руководителем ВКР выступил доцент кафедры технологии и оборудования машиностроительных производств Алексей Стрелков. Государственная экзаменационная комиссия оценила проект на «отлично».В ИрНИТУ Доржо Сампилов освоил направление «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» (профиль «Технология машиностроения»). В составе команды политеховец стал победителем национальной технологической олимпиады. Доржо также завершил программу ДПО с прохождением практики на Иркутском заводе тяжёлого машиностроения.- На курсе «Инженер-конструктор» я познакомился с руководителем конструкторско-технологического бюро ИрНИТУ Антоном Шутенковым и инженером-исследователем Павлом Гришкевичем. Тогда вместе с преподавателями программы начал работу над дульным тормозом-компенсатором-пламегасителем. Тема показалась интересной, потому что устройство необходимо охотникам, профессиональным спортсменам, посетителям стрельбищ и военнослужащим. Позже проект получил развитие как стартап. Алексей Борисович Стрелков консультировал меня по технологической части, CAE-анализу, - рассказал Доржо Сампилов.В ходе написания ВКР инженер определил, как конструктивные элементы влияют на эффективность работы дульного тормоза-компенсатора-пламегасителя. Доржо выполнил прочностной расчёт изделия и подготовил конструкторскую документацию на ДТКП «Ноктюрн», подобрал режущий инструмент-оснастку для токарных и фрезерных операций. В практической части работы также определены режимы резания для технологических переходов.Доржо Сампилов рассчитал себестоимость изделия и требуемые инвестиции с составлением бюджета стартапа, оценил риски. Для повышения рентабельности проекта на рынке политеховец намерен найти дополнительные источники финансирования, составить базу резервных поставщиков инструментов и материалов. В план антикризисных мер также включены разработка системы качества продукции и расширение команды стартапа.Как сообщили в пресс-службе вуза, выпускник продолжит обучение в магистратуре. Доржо Сампилов подал документы на программу «Цифровое проектирование и конструирование изделий машиностроения».