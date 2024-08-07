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В Улан-Удэ помогут детям собраться в школу

В Улан-Удэ помогут детям собраться в школу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Благотворительную акцию организовали в Советском районе

C 1 августа в Советском районе столицы Бурятии стартовала благотворительная акция «Помоги детям собраться в школу». В рамках проведения акции любой желающий может оказать адресную помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей, а таже из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Желающие внести вклад в подготовку детей к школе могут обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23 каб. 18а.

Напомним, что акция также стартовала в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ. Советский район акция дети школа образование

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