В Улан-Удэ помогут детям собраться в школу

Благотворительную акцию организовали в Советском районе
C 1 августа в Советском районе столицы Бурятии стартовала благотворительная акция «Помоги детям собраться в школу». В рамках проведения акции любой желающий может оказать адресную помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей, а таже из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Желающие внести вклад в подготовку детей к школе могут обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23 каб. 18а.
Напомним, что акция также стартовала в Октябрьском районе
Улан-Удэ.
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