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В Улан-Удэ развернётся образовательный фестиваль

В Улан-Удэ развернётся образовательный фестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие состоится на следующей неделе

17 августа в Улан-Удэ пройдёт первый образовательный праздник «Geek Teachers Fest» для учителей, родителей и их детей. Фестиваль проведут на разных площадках национальной библиотеки РБ.

Мероприятие организуют в стиле цирка, где объединят образовательные темы и развлечения. Посетителей ждут мастер-классы от учителей, лекции по психологии и педагогике, игрофикации, научные эксперименты, а также декорации и костюмы, конкурсы и танцы.

Программа праздника ещё формируется, и у учителей и преподавателей из Улан-Удэ есть возможность стать спикером события. Отметим, что участие в фестивале бесплатное, но места ограничены.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия фестиваль образование

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