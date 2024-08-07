В Улан-Удэ развернётся образовательный фестиваль

17 августа в Улан-Удэ пройдёт первый образовательный праздник «Geek Teachers Fest» для учителей, родителей и их детей. Фестиваль проведут на разных площадках национальной библиотеки РБ.Мероприятие организуют в стиле цирка, где объединят образовательные темы и развлечения. Посетителей ждут мастер-классы от учителей, лекции по психологии и педагогике, игрофикации, научные эксперименты, а также декорации и костюмы, конкурсы и танцы.Программа праздника ещё формируется, и у учителей и преподавателей из Улан-Удэ есть возможность стать спикером события. Отметим, что участие в фестивале бесплатное, но места ограничены.