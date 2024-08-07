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Спортсмены Бурятии участвуют в международных детских спортивных играх

Спортсмены Бурятии участвуют в международных детских спортивных играх
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В Монголии прошло торжественное открытие соревнований

6 августа в Улан-Баторе состоялась церемония открытия X международных детских спортивных игр. В соревнованиях принимают участие 460 юных спортсменов из Монголии, России (Бурятия) и Китая (Внутренняя Монголия). В этом году на международных играх Бурятию представляют 120 юных спортсменов.

По информации новостного агентства «Монцамэ», спортсмены разыграют 525 комплектов медалей в девяти видах спорта: баскетболе, мини-футболе, настольном теннисе, дзюдо, волейболе, стрельбе из лука, вольной борьбе, боксе и лёгкой атлетике. Соревнования пройдут в международном детском центре «Найрамдал», дворце спорта, спорткомплексе «Буянт-Ухаа», центре подготовки национальных сборных, клубе настольного тенниса «Оч», на легкоатлетической площадке района Налайх и дворце спорта столичного района Баянгол.

Напомним, что международные спортивные игры, впервые организованные в Монголии в 2009 году, проводятся уже в десятый раз. Предыдущие девятые международные детские спортивные игры прошли в 2019 году в Чите, и после пятилетнего перерыва из-за пандемии Монголия принимает игры в четвёртый раз.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Монголия спорт дети

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