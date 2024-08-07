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В Улан-Удэ поговорят о Байкале начистоту

В Улан-Удэ поговорят о Байкале начистоту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В городе проведут круглый стол о Байкальской природной территории

9 августа в столице Бурятии состоится круглый стол на тему «О Байкале начистоту: Байкальская природная территория: правовое поле, экологический туризм». Мероприятие проведут в национальной библиотеке РБ.

Круглый стол проводится для обсуждения ряда важных вопросов, интересующих общественность республики и байкальских регионов в целом. Желающие принять участие онлайн могут обратиться по электронной почте: roo.ecology03@yandex.ru.

- Сохранение экосистемы озера Байкал является приоритетной задачей современного общества, и главным гарантом данного процесса является действующее на территории Российской Федерации законодательство. В настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации рассматривается проект закона «О внесении изменений в статью 25-1 Федерального закона «Об охране озера Байкал» и статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе». Данный законопроект вызвал большой общественный резонанс и неодобрение со стороны научно-экспертного сообщества, а также жителей байкальских регионов и иных российских регионов, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ. - Федеральный закон «Об охране озера Байкал» разработан для обеспечения экологической безопасности Байкальской природной территории и играет важную роль в жизнедеятельности населения Республики Бурятия.

Возрастное ограничение: 18+.
Байкал Бурятия круглый стол экология

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