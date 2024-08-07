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Иркутская область примет всероссийский турнир по тяжёлой атлетике

Иркутская область примет всероссийский турнир по тяжёлой атлетике
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В соревнованиях планируют принять участие более 140 тяжелоатлетов

В I всероссийском турнире по тяжёлой атлетике памяти заслуженного тренера России Павла Блинова на призы заслуженного мастера спорта России Евгения Шишлянникова планируют принять участие более 140 спортсменов из девяти регионов страны. Соревнования с 13 по 15 августа пройдут в Зиме в спортивной школе тяжёлой атлетики П.Г. Блинова.

- Идея провести всероссийские соревнования в честь основателя зиминской школы тяжёлой атлетики, заслуженного тренера России, почётного гражданина Зимы Павла Георгиевича Блинова зародилась в Федерации тяжёлой атлетики Иркутской области. К сожалению, в марте этого года Павла Георгиевича не стало, но его воспитанники продолжают дело и проводят впервые турнир в память о своём тренере, - рассказал министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Соревнования проводятся в двоеборье в двух возрастных категориях: среди юношей и девушек 13-15 и 13-17 лет. Юноши будут бороться за медали в следующих весовых категориях: до 49, 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102 и свыше 102 кг. Для девушек предусмотрено десять весовых категорий: до 40, 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, свыше 81 кг. Как отметил Павел Богатырев, по предварительным заявкам на помосты Зимы выйдут тяжелоатлеты из Томской, Новосибирской, Сахалинской, Иркутской областей, Красноярского, Алтайского краёв, республик Башкортостан и Хакасия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Как сообщает министерства спорта Иркутской области, Павел Георгиевич Блинов родился в 1946 году. После окончания Иркутского техникума физической культуры в 1971 году он переехал в Зиму, где начал готовить спортсменов высокого класса. В 1971 году появилось отделение тяжёлой атлетики в Зиме, в 1985 году – специализированный зал для тяжелоатлетов. Павлом Георгиевичем подготовлено три заслуженных мастера спорта России, шесть мастеров спорта международного класса, более 30 мастеров спорта.

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Иркутская область тяжёлая атлетика спорт

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