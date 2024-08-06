Жителей Улан-Удэ призывают откачать выгребные ямы и собрать документы

В районах Бурятии идёт подъём воды. Сотрудники комитета по ГО и ЧС и администраций районов ведут ежедневный мониторинг уровня воды. Проводится информирование председателей ДНТ и СНТ Левобережной части города Улан-Удэ и Октябрьского района, где жилые дома находятся в зоне возможных паводков.
По поручению мэра города Игоря Шутенкова произвели отсыпку низменных участков. В случае каких-либо изменений в гидрологической обстановке местных жителей проинформируют.
- Вода, конечно, будет прибывать. Та, которая спускается с реки Хилок, с Мухоршибирского района. Сегодня она на 15 сантиметров поднялась и будет подниматься. Но у нас есть запас. Мы уже знаем, где какие проблемные места у нас, где выходит вода. Это естественный процесс затопления низменных участков вблизи реки. Мы готовимся, мониторим ситуацию. Установили вешку в районе Речного порта и в районе горы Батарейной. В прошлом году уровень воды максимальный на реке Уда составлял 215 сантиметров. Сейчас 105 сантиметров, то есть запас более одного метра. По реке Уда запас до выхода на пойму 130 см, - сказал заместитель председателя комитета по ГО и ЧС Дмитрий Федоров.
Спасатели просят жителей заблаговременно подготовиться к выходу грунтовых вод. В первую очередь необходимо поднять на возвышенность ценные вещи, насосные станции и технику из подвалов и цокольных этажах. Кроме того, нужно провести откачку выгребных ям.
Жителей частного сектора также призывают собрать документы в отдельный непромокаемый пакет и хранить в доступном месте, позаботиться о домашних животных и сохранении урожая.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня уровень воды в реке Селенга в Улан-Удэ составляет 152 см (+15 см), на реке Уда - 104 см (+2 см).
Уровень выхода воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.