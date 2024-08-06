В Бурятии волонтёров просят помочь с уборкой в Буддийском университете

Уборка будет проходить до конца этой недели
К волонтёрам и верующим обратилась администрация Буддийского университета «Даши Чойнхорлин», что находится на территории Иволгинского дацана.
- В связи с предстоящей уборкой и ремонтом в нашем университете мы приглашаем всех желающих принять участие в этом важном деле. Ваше участие поможет нам создать комфортную и уютную атмосферу на предстоящем международном Буддийском форуме, а также для обучения и работы студентов-хувараков, - говорится на странице университета.
Уборка будет проходить до конца этой недели с утра до вечера. «Подходите в ваше удобное время. Пожалуйста, приходите в удобной одежде и с хорошим настроением! Мы будем рады вашей помощи и поддержке», - сообщается здесь.
На месте работают волонтёры
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