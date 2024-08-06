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На границе Иркутской области и Бурятии построили пешеходный мост за 170 млн

На границе Иркутской области и Бурятии построили пешеходный мост за 170 млн
Общество,  Фото:t.me/kobzevii
Он связывает населённые пункты Новоснежная (Иркутская область) и Выдрино (Бурятия)

Дорожники завершили строительство пешеходного моста через реку Снежную. Объект возвели по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

- В прошлом году посещал этот важный для местных жителей объект, видел, как сложно пользоваться им. Дело в том, что прежний пешеходный мост построили около 50 лет назад, он находился в аварийном состоянии. Между тем, в Новоснежной проживает около 600 человек, по мосту они добираются до противоположного берега в село Выдрино Республики Бурятия. Там находятся школа, аптека, больница и другие социально значимые объекты, - отметил губернатор.

Общая протяжённость моста – 117 метров.

Работы провели по государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства». Муниципалитет получил субсидию из областного бюджета в размере 174,2 млн руб.

Перед строительством проект планировки пешеходного моста прошёл государственную экспертизу на соответствие всем нормам, добавил Кобзев. Как сообщал «Байкал-Daily», сам объект начали строить в январе этого года.

Дорожники демонтировали прежний пешеходный мост, заменили старые русловые опоры, деревянный настил и установили новое освещение. С обеих сторон моста оборудовали пандусы и лестницы. Работы уже завершены, в ближайшее время мост введут в эксплуатацию, уточнил губернатор.
мост

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