На границе Иркутской области и Бурятии построили пешеходный мост за 170 млн

Дорожники завершили строительство пешеходного моста через реку Снежную. Объект возвели по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.
- В прошлом году посещал этот важный для местных жителей объект, видел, как сложно пользоваться им. Дело в том, что прежний пешеходный мост построили около 50 лет назад, он находился в аварийном состоянии. Между тем, в Новоснежной проживает около 600 человек, по мосту они добираются до противоположного берега в село Выдрино Республики Бурятия. Там находятся школа, аптека, больница и другие социально значимые объекты, - отметил губернатор.
Общая протяжённость моста – 117 метров.
Работы провели по государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства». Муниципалитет получил субсидию из областного бюджета в размере 174,2 млн руб.
Перед строительством проект планировки пешеходного моста прошёл государственную экспертизу на соответствие всем нормам, добавил Кобзев. Как сообщал «Байкал-Daily», сам объект начали строить в январе этого года.
Дорожники демонтировали прежний пешеходный мост, заменили старые русловые опоры, деревянный настил и установили новое освещение. С обеих сторон моста оборудовали пандусы и лестницы. Работы уже завершены, в ближайшее время мост введут в эксплуатацию, уточнил губернатор.