В Селенгинском районе Бурятии ввели режим «Повышенная готовность»

Селенга вышла на пойму
В Селенгинском районе Бурятии введён режим «Повышенная готовность» в связи с повышением уровня воды в реках Селенга, Чикой и Хилок.
В посёлке Новоселенгинск вода вышла на пойму слоем 15 см, сообщается в районной группе «Селенга-инфо.24/7».
Ранее с «большой водой» столкнулись жители Тарбагатайского, Мухоршибирского и Заиграевского районов. С 3 августа в республике действует режим ЧС республиканского уровня.
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