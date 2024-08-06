В Селенгинском районе Бурятии ввели режим «Повышенная готовность»

В Селенгинском районе Бурятии введён режим «Повышенная готовность» в связи с повышением уровня воды в реках Селенга, Чикой и Хилок.В посёлке Новоселенгинск вода вышла на пойму слоем 15 см, сообщается в районной группе «Селенга-инфо.24/7».Ранее с «большой водой» столкнулись жители Тарбагатайского, Мухоршибирского и Заиграевского районов. С 3 августа в республике действует режим ЧС республиканского уровня.