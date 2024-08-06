В Бурятии пройдёт фестиваль водных видов спорта

Традиционный фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер» пройдёт в Кабанском районе Бурятии с 9 по 11 августа. Спортивное мероприятие проведут на косе Посольского сора.В программе запланированы соревнования среди профессионалов по кайтсёрфингу и виндсёрфингу, соревнования среди любителей в гребле на каяках, «Кубок Байкала» среди любителей по сапбордингу, семейные старты по гребле на байдарках.Кубок Байкала по сапсёрфингу проведут в следующих видах программы:- Техническая гонка (дистанция одного круга 600-800 метров);- Спринт (100-150 метров);- Гонка на длинную дистанцию (1 км – дети, 3 км - юниоры, 6 км - любители).Соревнования и тренировочные заезды стартуют 9 августа в 15:00. Открытие фестиваля состоится 10 августа в 12:30.