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В Бурятии пройдёт фестиваль водных видов спорта

В Бурятии пройдёт фестиваль водных видов спорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования проведут в окрестностях села Посольское

Традиционный фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер» пройдёт в Кабанском районе Бурятии с 9 по 11 августа. Спортивное мероприятие проведут на косе Посольского сора.

В программе запланированы соревнования среди профессионалов по кайтсёрфингу и виндсёрфингу, соревнования среди любителей в гребле на каяках, «Кубок Байкала» среди любителей по сапбордингу, семейные старты по гребле на байдарках.

Кубок Байкала по сапсёрфингу проведут в следующих видах программы:
- Техническая гонка (дистанция одного круга 600-800 метров);
- Спринт (100-150 метров);
- Гонка на длинную дистанцию (1 км – дети, 3 км - юниоры, 6 км - любители).

Соревнования и тренировочные заезды стартуют 9 августа в 15:00. Открытие фестиваля состоится 10 августа в 12:30.

Возрастное ограничение: 6+.
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