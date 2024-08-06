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В подтопленной местности в Бурятии вода пошла на спад

В подтопленной местности в Бурятии вода пошла на спад
Общество,  Фото:"Заиграево-инфо"
В посёлке Заиграево начинает работу комиссия по оценке ущерба

В местности Заречка в посёлке Заиграево вода пошла на спад. По информации группы «Заиграево-инфо.24/7», есть возможность проезда большегрузных машин.

За передвижением транспорта следят сотрудники экстренных служб.

Между тем вода в домах в местности Заречка ещё стоит. Сегодня в посёлке будет работать комиссия по оценке ущерба вследствие подтопления. Местных жителей призывают показывать весь свой ущерб: огороды и сено; погибших животных; подполье с водой; размывы и подтопления.



Как сообщал «Байкал-Daily», 5 августа местных жителей эвакуировали. В пункте временного размещения оказались двое взрослых, а к родственникам отправились 13 взрослых и четверо детей.

Затем на реке Брянка в посёлке Заиграево обустроили отвод воды, здесь расчистили канаву, дав воде выход.

Сегодня же в Заиграевском районе возникла угроза подтопления ещё двух населённых пунктов – села Усть-Брянь и посёлка Онохой. 
подтопление паводок

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